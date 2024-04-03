在美華女留學生伏屍停車場　警方稱其自殺

美國緬因州周日（3月31日）發現一名女子伏屍停車場內，她是就讀於鮑登學院的20歲中國女留學生詹慶陽（Qingyang Zhan，音譯），發現其屍體的停車場距離學校不到1英里。報道引述警方周二（2日）表示，經初步調查詹女是自殺，因尊重其私隱，不會透露更多細節。

鮑登學院院長周日在一份聲明中表示，死者於2019年由上海來到美國生活，之前在加州上學，2021年秋季入讀該學院。聲明形容死者「聰明而迷人」，指她參與創辦中國學生會，擁有政府與法律研究和亞洲研究雙學位，曾在鮑登學院教學與學習中心擔任亞洲研究學習助理，並在學院音樂會樂隊中擔任鋼琴和結他演奏者。聲明稱，死者離世對其父母、兄弟、親人、朋友、同學，以及整個學院都是巨大悲劇，希望大家共同度過這段艱難時光。

根據該學院校友雜誌記載，自2019年以來，至少有5名該校學生死亡，其中大部分死於事故，其中有2人死於車禍，1人在校外公寓自殺，還有2人分別死於皮划艇溺水和嚴重過敏反應。鮑登學院的職員拒絕回答有關詹慶陽的死亡或追悼會等其他問題，也拒絕談論最近的學生死亡事件。