家雞千年前開始頻產蛋　造就如今地位

家雞是現今社會重要經濟動物，但人類對雞的起源和古代傳播仍所知甚少。德國最新研究發現，中亞地區的雞演化出如今頻繁產蛋能力，大約在公元前數百年至中世紀之間發生。這也是最早的考古和生物分子學證據，證明人類為蛋而養雞。論文周二（2日）在國際科學期刊《自然通訊》發表。

馬克斯·普朗克地球人類學研究所的研究人員，從12個考古遺址中收集到的蛋殼碎片表明，大約在公元前400年到公元1000年間，家雞在中亞地區社會廣泛飼養，並很可能沿絲綢之路傳播。結論指出，當時的家雞逐漸失去季節性產蛋習性，是人類開始為產蛋而養雞的主要原因。家雞的產蛋頻率較其野生祖先紅原雞高，紅原雞每年只築巢一次，每窩通常只有6隻蛋。

研究所馴化與人類進化研究小組組長、論文主要作者斯賓格勒（Robert Spengler）指出，這是考古紀錄中雞喪失季節性產蛋的最早證據，也是一條重要線索，有助更好理解人類與動物之間的互助關係如何導致馴化現象。有證據表明，雞之所以之所以成為人類所熟知的家雞，正是基於頻繁產蛋能力，某程度上也為古老的「先有雞還是先有蛋」之謎提供答案。