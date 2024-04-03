美夥澳日反導測試　展神盾戰力懾中朝

面對中國及北韓持續發展導彈部隊，美國加強與印太地區盟友的反導防禦力量。美國導彈防禦局近日罕有同一天兩度展開測試，分別安排澳洲軍方參與攔截彈道導彈任務，以及展示日方神盾艦雷達系統首次追蹤太空物體的能力。

上述兩項測試上月28日舉行，美國導彈防禦局當天披露與澳洲合作的攔截彈道導彈任務。在這項測試中，一枚中程彈道導彈測試目標從夏威夷州太平洋導彈試射場發射升空，澳洲派出護衞艦斯圖爾特號及E7空中預警機協助追蹤及收集數據。美國派出神盾驅逐艦普雷布爾號及杰克‧H‧盧卡斯號，前者發射經過軟件升級的標準6型攔截導彈Dual II版本，並成功攔截來襲目標，後者利用艦載SPY-6雷達協助攔截。

美國導彈防禦局周二（2日）公布，該局在上述測試當天，也成功在新澤西州的洛歇馬丁生產測試中心，展示SPY-7(V)1雷達利用戰術硬件及軟件，首次探測及追蹤太空物體，並把數據傳送給予之整合的神盾武器系統進一步處理。該款雷達日後將裝備在日本海上自衞隊兩艘神盾系統搭載艦，各艦長190米、寬25米、標準排水量1.2萬噸，配備128個垂直發射系統單元，用於裝載標準3型Block IIA型及標準6型攔截導彈。