戰時內閣成員甘茨　呼籲提前在9月舉行大選

以色列總理內塔尼亞胡政府因為加薩戰事面臨國內外重大壓力之際，戰時內閣成員、前國防部長甘茨周三呼籲在9月提前舉行大選。

甘茨周三在記者會中說，若各方同意在9月舉行大選的話，將使以色列能夠繼續軍事行動之餘，也同時向國民發出信號，表明政府很快就會重新獲得他們的信任。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯向以色列發動襲擊之後近6個月，仍有134名以色列人質被扣押在加薩；數以萬計民眾最近走上街頭示威，要求舉行大選，許多示威者不滿內塔尼亞胡政府對人質問題的處理方式。民調顯示，甘茨領導的國家團結黨民望領先內塔尼亞胡領導的利庫德集團，前者有望在大選中勝出，甘茨最有可能接任總理。

根據以色列中央選舉委員會，如果大選日期不變，下次大選將會在2026年10月27日舉行。內塔尼亞胡曾多次反對提前大選，稱在戰爭期間舉行大選只會有利於哈馬斯；而利庫德集團周三發聲明回應甘茨時稱，甘茨必須在戰爭期間「停止參與瑣碎的政治」，又指現在舉行選舉將「帶來癱瘓、分裂，且對拉法的戰鬥造成傷害，並會對達成交換人質的機會造成致命打擊。」