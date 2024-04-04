世界中央廚房創始人斥責以軍 有系統地逐輛針對其車隊

國際人道救援組織世界中央廚房（WCK）的汽車周一（1日）在巴勒斯坦遭以色列空襲，造成7名援助人員死亡，組織始創人兼名廚安德烈斯周三（3日）受訪時激動地指摘，以軍是「有系統地、逐輛逐輛車」針對組織的車隊。

安德烈斯在視像訪問中表示，WCK與以色列軍方有明確溝通，以軍軍了解援助人員的行動。他稱，WCK車隊被炸「不僅僅是運氣不好，炸彈扔到了錯誤的地方」，並指車隊全長超過1.5至1.8公里，車隊頂部都有清楚的彩色標誌，以色列國防軍知道車隊的下落，卻在非衝突區針對他們。對於以色列和美國稱該次攻擊並非故意的說法，安德烈斯斷然拒絕這解釋，並呼籲美國政府和所有遇難者的所屬國家對此事件進行調查。

安德烈斯是西班牙人，西班牙首相桑切斯周三亦指摘以色列，對在空襲加薩時殺死WCK工作人員的解釋「不足且不能接受」，各方正在等待以方提供更強有力及更詳細的澄清，再決定採取甚麼行動。北約秘書長斯托爾滕貝格亦譴責以色列殺害WCK人員，但歡迎以色列承諾徹查事件。

WCK遇難者中包括波蘭人，波蘭外交部官員稱，會與以色列駐波蘭大使討論兩國關係的新形勢，以及近期在加薩發生的事件涉及的道義、政治與經濟責任。同樣有國民在事件中喪生的英國，外相卡梅倫說英方密切關注事件會否獲得全面、緊急及具透明度的調查，同時會確保額外援助物資進入加薩。