紹伊古與法防長通話　警告法國勿派兵烏克蘭

俄羅斯國防部長紹伊古與法國國防部長勒科爾尼周三（3日）罕有地通電話，紹伊古在通話中警告法方不要向烏克蘭派兵，並稱俄方已準備好參與會談，結束俄烏戰事。

今次通話據報是由法方提出，是2022年10月以來首次。俄國防部在通話後發聲明稱，紹伊古告訴勒科爾尼，如果法國真的派兵烏克蘭的話「將為法國本身帶來問題」，但他沒有再詳細說明。法國總統馬克龍在2月曾公開表示，西方國家為了阻止俄羅斯勝出戰爭，不應該排除向烏克蘭派兵的選項。

紹伊古又在通話中指出，俄羅斯已做好「就烏克蘭問題進行對話的準備」，並強調如果沒有俄羅斯的參與，計劃在瑞士日內瓦舉行的和談將「毫無意義」。他又補充說，該會談可以以俄烏雙方於2022年3月在土耳其伊斯坦布爾舉行會談擬出的草案文件作為根據。該草案據報設想烏克蘭放棄加入北約並保持中立。

俄國防部又指，勒科爾尼對上月22日發生的莫斯科音樂廳恐襲表示哀悼，又試圖說服紹伊古相信烏克蘭及其西方盟友與該宗恐襲無關，但紹伊古堅稱俄方擁有情報，顯示烏克蘭參與策劃該恐襲。