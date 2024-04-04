拜登將與內塔尼亞胡通話　就襲擊人道組織表不滿

以色列周一（1日）空襲巴勒斯坦加薩地帶，炸死國際人道救援組織世界中央廚房（WCK）7名來自英美等國的救援人員，引發西方盟友強烈不滿。美國官員透露，總統拜登周四（4日）將與以色列總理內塔尼亞胡通話，是今次事件後首次，拜登將向對方表達不滿。

英媒周三（3日）引述一名美國官員指，拜登將向內塔尼亞胡表明他對事件的憤怒和沮喪，可能會提出為人道主義工作者提供更好保護以及增加向加薩運送食物的必要性。白宮稱拜登雖然對今次事件感到憤怒和心碎，但沒有從根本上改變美國在加薩衝突中對以色列的堅定支持。在西方盟友抗議下，以色列國防軍總參謀長哈列維日前已就事件罕有道歉，承認軍隊犯下嚴重錯誤。

美以代表周一曾舉行視像會議，討論以色列威脅對加薩南部城市拉法發動廣泛攻勢的問題，計劃在下周舉行面對面會議進一步討論。白宮安全委員會發言人柯比表示，面對面會議雖然不太可能就前進方向達成明確結論和決定，但美方希望於如何在不傷害平民下從拉法根除回教激進組織哈馬斯分子方面取得進展。