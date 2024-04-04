美日菲將建聯合網絡防禦框架　防中俄朝網攻

日本傳媒周三（3日）報道指，美國、日本和菲律賓將建立聯合網絡防禦框架，在中國、俄羅斯及北韓網攻加劇之際，保護政府機構及重要基礎設施。菲律賓駐美大使羅慕爾德兹表示，美日菲三方峰會預計同意，日本自衞隊與美軍、菲軍定期舉行海上演習以遏制侵略。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可斯預計於下周四（11日），在華盛頓舉行首次美日菲三方峰會時，同意在網絡防禦方面合作。美日已建立了高級部門和機構官員之間的網絡安全對話，美菲亦正討論同類機制，最新計劃將擴大至涵蓋三國。報道指，中國、俄羅斯及北韓是最常受到懷疑的網攻幕後黑手，菲方早前指控中國黑客試圖侵入小馬可斯和政府機構的網站和個人電郵系統，但未能得逞。雖然中方反駁是無端指摘，但情況已引起關注，促使美日提供援助。

日本政府周四向眾議院營運委員會理事會提交岸田文雄本月8至14日訪問美國的方案，獲得批准。岸田將以國賓身份訪美，下周三（10日）將與美國總統拜登舉行會談，並出席官方晚餐會，下周五（12日）前往北卡羅萊納州與相關人士交換意見。