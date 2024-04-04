首位全職食品造型師　授課冀培養新人

每部電視劇成功背後總離不開劇組人員的辛勤付出。南韓一名食品造型師多年來參與製作多齣熱門電視劇，憑藉細膩的技術及藝術造詣，成為當地首位全職專業食品造型師。她目前在多間烹飪學校教授學生，希望培養更多有興趣擔任食品造型師的年輕人。

韓媒周三（3日）報道，高英玉（Ko Young-ok，音譯）大學修讀法國文學，原本僅對藝術感興趣。她獲得機會負責一部2003年電視短劇中的食品造型，其後逐漸受到行內關注，更被2006年風靡亞洲的《宮》電視劇組聘請為全職食品造型師。當時食品造型師職業在南韓還很少見。

針對不同電視劇劇情，高英玉總是能設計出獨特的食物造型，例如她在電視劇《財閥家的小兒子》中，憑藉想像構思出1.6米高的5層忌廉蛋糕，作為電視劇中的生日派對場景。高英玉指，食品造型師應該是規劃空間的人，而顏色尤其重要，例如食物顏色較深，就可以喚起現場陰鬱的氣氛。

在業內擁有多年的經驗讓高英玉如今得以向學生言傳身教，她稱自己經常建議學生，食品造型師應該體現全能藝人的品質，她又指自己經常把食品造型師比作魔術師，能夠將價值1,000韓圜（約6港元）的普通盤子變成價值10,000韓圜（約60港元）的盤子，不管盤子多貴，如果食物完美搭配，成品看起來就會很棒。