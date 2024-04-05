對以色列實施武器禁運決議案　人權理事會周五將審議

總部設於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會將於周五（5日）審議一項決議草案，呼籲對以色列實施武器禁運，理由是「加薩可能存在種族滅絕的風險」。

共8頁的決議草案文本譴責以色列「在加薩人口稠密地區使用具有大範圍影響的爆炸性武器」，「嚴重關切」爆炸性武器對加薩醫院、學校、水、電和住所造成的影響；呼籲各國停止向以色列出售或轉讓武器、彈藥和其他軍事裝備，並要求以色列「履行其防止種族滅絕的法律責任」、結束對巴勒斯坦領土的佔領，立即解除對加薩的「非法封鎖」和一切其他形式的「集體懲罰」。

決議草案還呼籲在加薩立即停火，並譴責以色列「利用讓平民捱餓作為戰爭手段」及其「可能構成種族清洗的行動」，並敦促所有相關國家防止身處加薩的巴勒斯坦人被強制遷移。

草案要求聯合國近東救濟工程處必須獲得足夠的資金；亦重申「對以色列違反國際法的批評，不能與反猶太主義混為一談」。

決議草案一旦獲得通過，將標誌着聯合國人權理事會首次對加薩戰事表明立場。該草案由巴基斯坦代表伊斯蘭合作組織（OIC）56個聯合國成員國中的55個國家提出，當中阿爾巴尼亞並沒有參與。草案的共同提案國還有玻利維亞、古巴和巴勒斯坦駐日內瓦代表團。