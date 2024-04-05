拜登與內塔尼亞胡通電話　促以方應對加薩人道危機否則有後果

美國總統拜登周四（4日）與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，嚴厲批評目前巴勒斯坦加薩地帶整體的人道情況不可接受，並警告以色列採取措施應對此危機，否則將面臨後果。

今次是國際人道救援組織世界中央廚房（WCK）的車隊周一（1日）在巴勒斯坦遭以色列空襲，造成7名援助人員死亡之後，拜登與內塔尼亞胡首次通電話。白宮在兩人通話之後發聲明指，拜登向內塔尼亞胡強調，以色列對人道主義工作者的攻擊，以及加薩的整體人道情況，都不可接受；拜登表明，以色列需要頒布並實施一系列具體、具體和可衡量的步驟，以應對平民遭受的傷害、人道苦難和援助人員的安全問題；拜登並明確表示，美國對加薩的政策，將取決於美方評估以色列是否立即就這些步驟採取行動，且強調立即停火對緩和並改善人道情況，以至保護無辜平民都是至關重要。

在拜登與內塔尼亞胡通話後，美國國務卿布林肯在比利時布魯塞爾重申，如果美方看不到以方保護加薩平民的政策發生變化，「美方自己的政策就會改變」。

布林肯表示，以色列在應對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日的襲擊時，不應淪落至哈馬斯的水平。他說：「以色列不是哈馬斯。以色列是個民主國家，哈馬斯是個恐怖組織。民主國家賦予人類生命最高的價值。」布林肯又指，世界中央廚房遇襲事件並非以色列第一次在衝突中殺害援助人員，而「這必須是最後一次」。

白宮國家安全委員會發言人柯比則表示，美方希望見到進入加薩的人道援助大幅增加，同時想見到針對平民及援助人員的暴力行為整體上減少。他又表示，美方之前向內塔尼亞胡傳達訊息但似乎未見效果，拜登有為此而感到沮喪，各界的失望也與日俱增。他指拜登與內塔尼亞胡今次通話是非常直接及認真，但拒絕預告一旦以色列不改變在加薩的作戰方式，美方會否取消對以方的軍事援助。