洛杉磯復活節巨額爆竊案　3000萬美元現金不翼而飛

美國洛杉磯在復活節期間發生一宗巨額失竊案，賊人在聖費爾南多谷（San Fernando Valley）的一個貨幣儲存設施內，盜走了多達3,000萬美元（約2.34億港元）的現金，是洛杉磯史上最大的現金盜竊案之一。

聯邦調查局（FBI）和洛杉磯警方正調查案件。洛杉磯警察局長莫拉萊斯（Elaine Morales）稱，這宗爆竊案發生在周日（3月31日）晚，地點是西爾馬（Sylmar）一個處理和儲存來自區內企業現金的設施。案件充滿謎團，有知情人士指，盜竊集團打破了一間保安公司大樓的屋頂，進入了金庫，但不知道他們是如何避開警報系統，職員要到周一（4月1日）打開金庫才發現這宗驚人的爆竊案。

另有來自執法人員的消息指，除屋頂之外，賊人還有破壞大樓側面的牆壁，他們在犯案期間至少觸發了一個警鐘，但該警鐘沒有連接到當地的執法部門；而更令人好奇的是，很少人知道該夾萬存放着巨額現金。

有專家認為，這宗爆竊經過精心策劃，是「專業團隊」所為，他們知道如何進入高設防的設施而不被發現，且竊匪很可能掌握了一些內部情報。