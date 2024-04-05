威尼斯收非過夜旅客入城費　本月底起試行　違者罰款

意大利著名旅遊城市威尼斯將在本月底起，試行向14歲以上的非過夜旅客收取5歐元（約42港元）的「入城費」，以控制過多的遊客量。市長布魯加洛（Luigi Brugnaro）周四（4日）簡介該計劃時表示，如果旅客違規會面臨50到300歐元（約420到2,545港元）的罰款，並須繳交法律容許的最高入城費10歐元（約84港元）。

收費試驗會在4月25日到7月14日期間的29個旅遊高峰日實施，當中大部分是周末，如果試驗成功的話將會延續。遊客須事先在網上購票，布魯加洛表示，工作人員已經接受過培訓，以核實非過夜旅客是否持有已付費二維碼或豁免券。獲豁免繳費者包括進入城市工作、上學或接受醫療的人，以及出生在威尼斯和威尼托地區的居民等；在上午8時半之前或下午4時之後入城也毋須繳費。

布魯加洛說，任何人在越過指定控制點而被發現沒有所需文件者，都將被罰款；而到達主要火車站和巴士站的遊客，乘務員會首先提醒他們有關繳費的要求，並向尚未下載二維碼的人提供協助，該市也將為沒有智能手機的人設立支付點。