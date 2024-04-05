無人機大規模襲俄西部　烏官員暗示擴大目標

烏克蘭國防部情報總局周四（4日）暗示，會繼續使用無人機襲擊俄羅斯境內的軍事設施，目標範圍將擴大。言猶在耳，俄羅斯西部兩個州同日深夜至周五（5日）凌晨受到合共接近50架自殺式無人機襲擊，造成一個變壓站和多幢建築物受損，爆炸引發大火。

俄羅斯庫爾斯克州州長斯塔羅沃伊特公布，無人機周四深夜襲擊當地，殘骸造成兒童娛樂中心、市場和三幢民居受損，無平民傷亡，並把襲擊歸咎於烏克蘭。俄羅斯國防部表示，在庫爾斯克州擊落至少7架烏克蘭無人機，並以電子干擾使1架無人機墜毀。斯羅斯托夫州州長戈盧貝夫公布，莫羅佐夫斯基區軍用機場周五凌晨遭到大規模無人機襲擊，防空部隊攔截超過40架無人機。

俄羅斯韃靼斯坦阿拉布加經濟特區的自殺式無人機工廠周二（2日）遭到烏克蘭遠程無人機千里奔襲。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫周四接受專訪，表明雖然當局不會評論、證明或否認襲擊，但樂見有「良好飛行物」到達韃靼斯坦數個軍事設施，烏方初步數據顯示襲擊對工廠生產能力造成重大損害，難以恢復運作。他認為今後仍會有類似喜悅，範圍還會擴大。