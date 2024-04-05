英收緊工作簽證門檻　最低年薪升幅48%

英國政府周四（4日）宣布即日起收緊工作簽證申請要求，防止該國勞動市場被外籍廉價勞工擠壓。技術工人簽證的一般最低年薪門檻由2.62萬元英鎊（約25萬港元）大幅增加至3.87萬元英鎊（約38萬港元），升幅達48%。家庭簽證最低收入門檻下周四（11日）開始逐步提高，直至明年初與工人簽證最低年薪門檻相同。

政府同時宣布周四開始取消短缺職業清單，意味僱主無法再向從事短缺職業的外勞支付較低薪酬。根據獨立移民問題顧問委員會建議，當局將建立另一份移民薪酬清單，只會列入高技術、出現短缺而且政府部門已致力推動本土勞動力投資的職業。在列職業不得降低薪酬以影響本土勞工招聘，政府鼓勵僱主投資培訓、提高技能和本土勞工。

內政大臣祁湛明去年12月宣布收緊移民政策，目標把移民人數減少30萬。他周四表明，是時間關閉水龍頭停止國外廉價勞動力流動，大規模移民不能持續也不公平，這導致努力工作的英國人薪酬減少。政府正調整移民制度，優先考慮最聰明、最優秀而且擁有英國經濟所需技能的人，同時減少移民總人數。