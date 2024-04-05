港資碼頭阻美軍卸貨　波蘭國會計劃規管

美國傳媒周三（3日）報道，波蘭計劃把由香港長江和記實業有限公司控制和營運的格丁尼亞港貨櫃碼頭，正式認定為該國關鍵基礎設施，強制長和報告安全保障營運情況。該碼頭去年曾拒絕美國軍隊船隻在附近泊岸卸貨，阻礙波蘭接收美方軍事援助。

格丁尼亞港貨櫃碼頭位於波羅的海格但斯克灣西部，提供各類貨櫃處理及重型裝卸服務，佔地約20公頃。上址毗鄰波蘭特種部隊基地和波蘭軍備集團海軍造船廠，船廠正建造導彈護衞艦。美國國防部也臨時使用附近碼頭，卸載由北約和美國運往歐洲東北部及烏克蘭的軍事裝備。美軍船隻去年8月卸貨時，船艏越界進入長和碼頭區域約50米，長和於是阻止。儘管格丁尼亞港務局介入協調，最終美軍船隻未能卸貨。

波蘭國會特種部隊委員會上月討論保護該國海域關鍵基礎設施，重點談及離岸風力發電場和格丁尼亞港。委員會主席比爾納基（Marek Biernacki）透露，委員會已起草一份致總理的意見書，指出當地大型設施投資缺乏法律監管，應作為關鍵基礎設施受到保護。他們將向政府安全中心主任申請定性格丁尼亞港為中資碼頭，但強調不會影響在和平時期港口業務營運。