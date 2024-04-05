以向美表明　倘伊朗發動反擊必將強烈回應

以色列周一（1日）空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館，炸死伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅地區指揮官等人，伊方表明必定報復。美國傳媒周四（4日）報道，以色列向美國表明，若伊朗從領土發動反擊，以方將強烈回應，令當前衝突升級。

報道指出，自從以色列去年10月與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發全面衝突以來，伊朗一直利用分布在黎巴嫩、敍利亞、伊拉克、加薩地帶的「抵抗軸心」武裝勢力攻擊以色列，但沒有直接從本國領土發動攻勢；一旦伊朗直接出手對付以色列將是史無前例的舉動，有可能令中東地區爆發地區性的戰爭，不只局限於加薩地帶。

以色列官員向美國傳媒宣稱，情報顯示伊朗可能在本土發射長程彈道導彈、巡航導彈或無人機攻擊以色列，以色列國防部長加蘭特周三（3日）與美國國防部長奧斯汀通電話時詳細討論此事，兩位國防部長也討論如何更好地協調雙方行動，準備好因伊朗報復而引致的升級局面。美國已經向伊朗表明，沒有參與大馬士革空襲或事前知情。

以色列總理內塔尼亞胡周四主持安全內閣會議時指出，伊朗多年來直接或透過代理人採取針對以色列的行動，因此以色列正在針對伊朗與其代理人採取行動，包括防禦及進攻層面。值得留意的是，美國總統拜登不滿內塔尼亞胡處理加薩地帶戰事的手法，但他周四與對方通電話時表明，以色列面對伊朗威脅時得到美國強烈支持。

另一方面，死於以色列空襲的7名聖城旅人員，他們的遺體已經運回伊朗，最高精神領袖哈梅內伊周四為死者主持葬禮禱告，同時慰問一眾死者家屬，他周二揚言伊朗必定令以色列為自己犯下的罪行而感到後悔。此外，周五（5日）是一年一度的國際聖城日，伊朗全國都有民眾上街聲援巴勒斯坦人，同時譴責以色列在加薩地帶的罪行。