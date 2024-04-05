美測試新反艦武器　4彈齊飛懾華海軍

中國持續擴大解放軍水面艦隊規模，美國海軍除了加快建造艦艇抗衡外，也研製相關的打擊武器。美國國防企業洛歇馬丁周三（3日）宣布，近日與美國海軍合作，成功執行一次歷史性的長程反艦導彈（LRASM）測試，4枚導彈同時飛行。

洛歇馬丁在新聞稿未有說明具體測試日期及地點，僅提到這是第12次整合測試活動，美國海軍能夠透過殺傷鏈整合，從任務策劃到對目標的攻擊效果，展示長程反艦導彈的「高級」殺傷力；今次測試達成所有目標，強化外界對這款反艦導彈的性能及優越火力之高度信心。洛歇馬丁指出，繼續投資設計及研發該款武器的反艦作戰能力，確保美國海軍擁有21世紀安全解決方案，得以完成任務及安全從戰場回國。

美國海軍向美國軍事新聞網站《戰區》證實，今次測試出動兩架超級大黃蜂戰機，每架搭載兩枚長程反艦導彈。該款戰機是美國海軍目前唯一能夠運用這款反艦導彈的空中平台，P8A海上巡邏機的整合工作仍然進行；美國空軍B1B超音速轟炸機亦可以掛載該款武器。長程反艦導彈可以透過垂直發射系統，從美國海軍神盾艦發射。

長程反艦導彈從美國空軍聯合空對地防區外導彈衍生而來，現時有兩個版本，一個是現役標準版本，最大射程480公里；另一個是正在研發的改良型，射程增至960公里。這款武器設有數據鏈，不但能夠在飛行途中取得關於威脅目標的更新訊息，也可以在多枚導彈同時飛行期間合作協調攻擊，使它們打擊水面艦艇的效果最大化。