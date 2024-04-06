中泰簽諒解備忘錄　合作開展月球探測任務

中國國家航天局周五（5日）與泰國高等教育科研與創新部，簽署關於探索與和平利用外太空合作的諒解備忘錄和國際月球科研站合作的諒解備忘錄。雙方將成立聯合委員會和聯合工作組，在太空探索、應用、能力建設等領域，通過規劃實施聯合太空項目、科學交流項目和人員培訓計劃、交換數據訊息、聯合組織專題討論會和科學講習班等形式加強合作。

雙方將重點圍繞國際月球科研站論證、工程實施、營運和應用等，組織專家團隊從科學、工程和國際合作3個方面開展研究，形成合作方案，同時歡迎其他國家、國際組織、科研院所、高等院校、工業實體和科學家加入國際月球科研站計劃，並在聯合自由探索太空活動中受益。

泰國公主詩琳通出席儀式並見證簽約，中國國家航天局局長張克儉致歡迎詞，中國國家航天局副局長徐占斌與泰國高教部常務秘書鵬術代表雙方簽署合作協議。中泰曾於2018年簽署關於太空合作的諒解備忘錄，共同建設瀾滄江-湄公河太空訊息交流合作中心項目等。泰方去年研製的太空天氣監測儀入選中國探月工程嫦娥七號載荷搭載，未來中泰雙方將合作開展月球探測任務。