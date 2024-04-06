出書談AI篩選目標　以軍情報高層自洩身份

英國《衞報》周五（5日）引述消息報道，以色列國防軍「8200信號情報部隊」指揮官，在早年匿名出版書籍中意外洩露自己的身份姓名，並揭示以軍可能在加薩戰爭中使用人工智能（AI）篩選目標。以軍承認軍官在書籍洩漏個人資料屬於錯誤，將展開審查避免再次發生類似情況。

報道指，8200信號情報部隊指揮官薩里埃爾（Yossi Sariel）准將，於2021年以筆名經電子商務平台出版書籍《人機團隊》（The Human Machine Team），主張利用機器學習改變現代戰爭，並提出由AI驅動的目標推薦系統概念。而以軍過去半年部署的多個AI目標推薦系統，正是由8200信號情報部隊快速開發和完善。以軍透露系統協助負責人力情報官員選取目標，官員只需核實攻擊目標是否符合國際法。

薩里埃爾在美國國防大學擔任訪問研究員一年後，經以色列國防軍許可撰寫書籍，對象是高級軍事指揮官和安全官員。他提到以軍近年來發展出以情報為中心的戰爭概念，認為利用AI篩選目標可以提高效率，避免人手造成的瓶頸。惟薩里埃爾在電子版書籍留下電郵地址，能輕易追溯到姓名和Google帳戶。以色列國防軍發言人解釋，電郵地址不是薩里埃爾個人所有，只是用於處理書籍有關問題。