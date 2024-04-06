加薩停火談判周末重啟　以色列斥哈馬斯無意達成協議

以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的停火談判，周末在埃及開羅重啟。《以色列時報》周五（5日）報道，以方高級官員指摘哈馬斯領袖辛瓦爾無意達成協議，並指控以卡塔爾為首的國際調停人未能聯合向哈馬斯施壓。

以色列高級官員批評，辛瓦爾拖拖拉拉不想達成協議，對加薩人民的苦難不感興趣，只是在等待緊張局勢加劇和進一步升級。以色列不滿卡塔爾並未驅逐哈馬斯領導人或凍結銀行帳戶，以方仍未收過哈馬斯對最新釋放人質提議的任何答覆。美國傳媒則報道，哈馬斯已拒絕以色列的提議，哈馬斯要求巴人不受限制返回加薩北部，以軍須完全撤出加薩，而以方拒絕。

美國總統拜登同日致函埃及和卡塔爾領導人，呼籲他們迫使哈馬斯同意釋放人質協議。白宮國家安全顧問沙利文下周一（8日）將會見加薩人質家屬，中央情報局（CIA）局長伯恩斯前往開羅，出席談判討論人質危機。以色列情報及特殊使命局（摩薩德）局長巴尼亞和國家安全局局長巴爾，卡塔爾首相阿勒薩尼和埃及情報總局局長卡邁勒均出席。白宮周五證實，拜登已要求以色列總理內塔尼亞胡賦予談判代表權力，盡快達成停火協議。