重提南海仲裁案　美澳日菲明軍演制華

美國、澳洲、日本和菲律賓周五（5日）宣布，將於周日（7日）在南海的菲律賓專屬經濟區內展開海上合作活動（MCA），並重申2016年南海仲裁案裁決對爭端各方具有法律約束力。今次是4國首次舉行聯合軍事演習，正值菲律賓與中國南海摩擦升溫之際，被外界視為針對中國。

美澳日菲聯合聲明表示，演習是為表明加強地區和國際合作，以支持自由開放印太地區的集體承諾。部隊將以符合國際法以及各國國內法律和規則的方式展開活動，適當考慮航行安全和其他國家權益。演習將展示海軍/海事和空軍之間的專業互動，加強軍隊在理論、戰術、技術和流程的協同能力。美國國防部長奧斯汀強調，各國都應能自由展開合法的空中和海上行動。

菲律賓國防部長特奧多羅指出，菲方正在實施「群島綜合防禦概念」，包括加強和深化與所有國家合作與協同，以維護地區和平與穩定及以國際法為基礎，尤其是《聯合國海洋法公約》的良好海上秩序。一系列雙邊和多邊海上自衞活動，是菲律賓建設賓獨立和集體自衞能力的步驟。今次聯合演習是系列活動開端，表明菲美澳日愛好和平的人民之間持久友誼和夥伴關係。