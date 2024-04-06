華被指產能過剩威脅他國　謝鋒反批偽命題

中國駐美國大使謝鋒周五（5日）就「新質生產力」和中國經濟形勢接受美媒訪問，他認為開放應該雙向互惠，不是某個國家的「獨角戲」，而是各國的「大合唱」。對於有些人指摘中國產能過剩對其他國家構成威脅，他稱這是一個偽命題。

謝鋒指出，新質生產力概念是通過創新主導，深化改革，提升全要素生產率，促進先進生產力，實現高質量發展，主要包括推動老產業高端化、培育新產業並推進數碼經濟增長，預計中國數碼經濟規模到2027年有望達到15.7萬億美元（約122億港元）。中國正推動工業、農業、建築、交通、教育、文旅和醫療7大領域設備更新，有望形成年規模5萬億人民幣（約5.5萬億港元）以上的巨大市場；另推動能耗雙控向碳排放雙控轉變，2030年前每年需新增投資2萬億人民幣（約2.2萬億港元）以上；而低空經濟規模亦快速擴大，2030年有望達到2萬億人民幣。

謝鋒表示，中國對世界展開臂膀，其他國家也應該這樣做，以「小院高牆」制約知識、技術、人才和創新要素流動，以脫鈎斷鏈打壓別國具有競爭力的平台和產能，壟斷全球創新資源，勢必加劇技術鴻溝，阻礙世界發展。他又認為，全球範圍來看，優質產能不是過剩，反而是嚴重不足，人們應擔心的不是中國經濟會不會崩潰，而是脫鈎斷鏈阻礙全球經濟復甦、地緣政治衝突顛覆持續80多年的國際和平。