俄軍機飛楚科奇海　遭美國加拿大追蹤

俄羅斯國防部周六（6日）通報，兩架戰略轟炸機在戰機護航下，在北冰洋楚科奇海上空完成預先計劃的飛行任務。由美國及加拿大組成的北美空防司令部通報，當地時間周五（5日）發現及追蹤一批俄軍飛機，在阿拉斯加防空識別區活動。

俄羅斯國防部表示，圖95MS戰略轟炸機在蘇35戰機護航下，在分隔俄羅斯遠東地區楚科奇半島及美國阿拉斯加州的楚科奇海國際海域上空，完成歷時超過12小時的飛行任務，但未有提到這支空中編隊在飛行途中，有否遇上美國或加拿大的戰機攔截。北美空防司令部表示，在阿拉斯加防空識別區活動的俄軍飛機有4架，它們全程在國際空域飛行，並沒有飛入美加兩國領空，強調俄方定期在該防空識別區活動，北美空防司令部不會視之為威脅。惟通報沒有提及，美加兩國有否派出戰機攔截。

這是過去一周內，俄羅斯圖95MS戰略轟炸機第3次執行類似的空中巡航任務。俄羅斯國防部周二（2日）通報，兩架圖95MS戰略轟炸機在日本海國際海域上空，展開長達大約10小時的飛行任務，期間獲得蘇30戰機護航。翌日，俄羅斯國防部表示，兩架同一型號的戰略轟炸機在巴倫支海及挪威海國際海域上空巡航5小時，期間由蘇35戰機護航；通報特別提到，俄方機隊當時在部分飛行階段，曾經遇上外國戰機跟蹤。