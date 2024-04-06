伊朗表明報復　以色列現搶購必需品潮

伊朗公開表明將向以色列作出報復行動，回應駐敍利亞首都大馬士革大使館被炸一事。雖然以色列國防軍已經處於高度戒備狀態，又表示對平民的指引沒有變動，但經歷去年10月巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的大規模襲擊後，當地民眾擔心面對規模更大的直接攻擊，令市面近日對必需的戰時用品出現搶購潮。

以色列國防軍發言人哈加里在社交網發文試圖安撫民心，表示民眾沒有必要購買發電機、囤積食物、從櫃員機提取現金，強調負責國土安全的後方司令部發出之指引沒有改變，一旦有任何變動，將以官方及有序的方式發布更新通知。對於以色列國防軍軍事情報局在閉門會議形容將面對接下來「複雜的日子」，哈加里解釋這並非必要地關於目前涉及伊朗的形勢，只是要求軍方情報官員有廣闊的視野分析局面。

以色列有連鎖超級市場表示，近日涉及必需用品、收音機、發電機的銷售比正常日子多，但不清楚是否與民眾對安全形勢的恐慌有關；又強調對上述產品的需求沒有出現激增情況，呼籲民眾可以放心，不會預期出現短缺。當地傳媒報道，每當商店補充更多發電機時，它們很快被人一掃而空，顧客擔心導彈擊中電力網絡而停電。

惟以色列民間的不安情緒，很大程度上與軍方承認開始在中部地區，對全球定位系統訊號實施干擾有關，哈加里承認有關行動對民眾引起不便，但強調這是以方防禦能力的極其重要及必要手段，旨在消除部分威脅。當地傳媒指出，全球定位系統訊號受干擾情況，在戰爭期間主要影響北部及西南部地區，但中部地區發生較罕見；民眾稱在特拉維夫駕車期間，導航應用程式受干擾下，顯示他們在黎巴嫩貝魯特。