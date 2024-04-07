【東方日報世界視線】美援烏意興闌珊　馬克龍表現積極

法國在歐洲一直視自己為西歐老大，如同它視俄羅斯為東歐老大，所以法國長期以來並不視俄羅斯為敵人，反而法俄的協商合作，才是保證歐洲和平繁榮的力量。

然而二戰之後美國崛起，拉攏西歐對抗蘇聯，並透過北約使西歐軍事上受其掌控。而法國一直不滿美國對歐洲的強力介入，對北約出現離心，抗拒美方支配。因此，法國外交一直大力擴充歐盟，以及強調歐洲要建立自己的軍隊，要走歐洲經濟及策略自主。

2014年俄羅斯併吞克里米亞，烏克蘭爆發內戰，時任法國總統奧朗德和德國總理默克爾等擺脫美國，與俄羅斯簽署《明斯克協議》，說明法、德當時有共同企圖，就是在美國控制的北約以外，建立歐洲和平穩定。

法國總統馬克龍於2017年上台，他在2019年批評北約「腦死亡」，並於2021年到2022年俄烏戰爭爆發前，一直努力訪俄，尋求和平解決烏克蘭問題。可惜戰爭還是爆發了，馬克龍在北約樂觀地認為可擊敗俄羅斯的氛圍下，一度淪為「向俄投降」的笑柄，他甚至在去年承認自己看錯形勢。

然而俄烏戰事峰迴路轉，在北約特別是美國支援不力下，烏克蘭社會、經濟、軍事瀕臨崩潰，馬克龍如今反而表現積極。雖然他解釋北約出兵只是一個不能排除的考慮，並非即時行動，但他積極和烏克蘭、亞美尼亞、摩爾多瓦協議，予以軍事支援，這都表明法國會為歐洲的勢力均衡，扮演可隨時取代美國的角色。

不過直到目前，馬克龍的積極表現，仍然無法增加歐洲國家的信心。首先是兩年來歐盟成員國對烏克蘭的援助，以佔GDP比例計算，法國在27國中只排22位，而最近法國同意30億歐元援烏，也只是德國援烏的不足一半。此外，俄羅斯對於馬克龍表示不能排除派軍隊入烏克蘭，予以強烈警告，並指可能會引發核戰，目的是震懾法國。而法國陸軍只有13萬人，三軍總數僅稍多於20萬人，根本無力與俄羅斯的百萬大軍抗衡。

可是，馬克龍的積極表現，在法國國內得到不少民眾支持，因為對比極右派瑪琳勒龐的投降主義，要法國停止援烏及退出北約，馬克龍的立場進可攻退可守，表明俄烏戰爭是戰是和，歐洲未來的和平與繁榮，都少不了法國主導的角色。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻