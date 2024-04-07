3000前瓦格納僱傭兵　入車臣特種部隊

俄羅斯車臣共和國領袖卡德羅夫上周五（6日）宣布，3,000名前瓦格納集團僱傭兵將加入車臣阿赫馬特特種部隊。卡德羅夫強調，雙方為了保衞祖國和祖國利益的目標團結一致，確信合併有助特別軍事行動取得進展。

卡德羅夫在社交平台Telegram表示，阿赫馬特特種部隊容納新成員一事，獲俄羅斯國防部分配必要數量的兵員空缺額，其他安排及手續將很快辦妥，前瓦格納戰士將在特別軍事行動區域再次執行戰鬥任務。卡德羅夫透露，呼號為「拉季博爾」（Ratibor）的著名瓦格納指揮官，亦加入阿赫馬特特種部隊。卡德羅夫讚揚前瓦格納戰士經驗豐富，並在烏克蘭證明了他們的勇氣，相信合併是強化俄羅斯國防的重要一步。

瓦格納於去年5月攻佔烏克蘭頓巴斯戰略城市巴赫木特一役中，發揮重要作用。除了加入阿赫馬特特種部隊，1,000名前瓦格納僱傭兵早前與俄羅斯國防部簽約。阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫曾於2月指出，將吸納前瓦格納戰士並編成3個獨立單位。阿赫馬特特種部隊隸屬俄羅斯國家近衞軍，用於維持內部安全，直接向總統及聯邦安全會議主席報告。