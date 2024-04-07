AUKUS將啟動談判　擬讓日本加入「第二支柱」

英國傳媒周日（7日）報道，美國、英國、澳洲組成的「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）最快周一（8日）宣布啟動讓日本加入「第二支柱」的談判，但暫時無意擴大聯盟的核心「第一支柱」。

AUKUS的「第一支柱」是英美同意幫助澳洲在2040年之前部署核動力潛艇，「第二支柱」則涉及量子運算與人工智能等戰略敏感領域合作。美英澳原本計劃讓三國領袖發聲明宣布開始有關第二支柱的討論，但後來改為由防長聯合公布，而美英澳日對日本加入一事仍未有共識，美英澳部分官員擔心日本沒有能保護高度敏感資料的安全系統，澳洲則認為AUKUS擴大第二支柱前應專注於核潛艇項目，美英澳亦同意優先穩定第一支柱。日本國內也存在爭議，考慮到美英澳仍有分歧，一些官員對於過度推動加入持謹慎態度。日本首相岸田文雄上周五（5日）表示，未正式決定日本未來如何與AUKUS合作，為實現自由開放的印太地區，日本願意繼續各種努力，加強與美英澳合作，他們是安全和防務領域的重要夥伴。

美國總統拜登和日本首相岸田文雄將於周三（10日）會面，英媒認為AUKUS的宣布可為美日峰會的聯合聲明加入日本未來參與AUKUS的內容鋪平道路。