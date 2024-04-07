加州小狗失蹤達8個月　密歇根州尋回

美國加州聖迭戈一隻小狗8個月前離奇失蹤，其主人其後不斷試圖尋找愛犬的蹤影，最終在好心人的幫助下，於逾3,000公里外的密歇根州韋恩縣找回愛犬。當地動物收養協會形容小狗幾乎穿越了整個國家，幸好其主人十分負責，為牠植入晶片，加上政府部門與動物收容所的合作，最終才能實現團聚。

美媒上周六（6日）報道，霍曼（Mehrad Houman）和妻子伊麗莎白（Elizabeth Houman）養有一隻混血爹利犬米什卡（Mishka），去年7月在汽車維修廠發現愛犬不知所終，兩人其後向當地動物協會求助，並四處張貼尋狗啟示，分享狗狗的晶片號碼，希望有心人提供線索，但米什卡始終杳無音信。

踏入今年3月，夫婦兩人接到密歇根州哈珀伍茲市一間動物收容所的電話，獲知一隻流浪犬通過晶片掃描證實為米什卡。牠最初由一名女子在住家附近發現，其後獲哈珀伍茲市的格羅斯波因特動物收養協會領養。兩人原本計劃前往明尼蘇達州明尼阿波利斯市探望家人，在接到電話後，霍曼立刻開車10小時前往密歇根州與愛犬團聚。

經獸醫檢查，米什卡沒有健康問題，至於牠如何抵達密歇根州則不得而知。霍曼表示，他一直想念米什卡，因此得知愛犬下落後，立刻動身接愛犬回家，相信任何人都會這麼做。伊麗莎白亦對找回愛犬激動不已，她稱自己從未放棄尋找米什卡，至今已發了1,000多張傳單，又稱每當尋找愛犬時，都會帶上愛犬的狗繩。