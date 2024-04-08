【東方日報世界視線】英保守黨陷谷底　辛偉誠或被逼宮

2024年英國政壇預期大地震，最近民意調查顯示，英國保守黨或會在國會選舉中大敗，成績比1997年保守黨馬卓安大幅輸給工黨貝理雅一樣或更差。以目前估計，保守黨恐由前次在下議院奪得365席掉到只剩98席，而大贏家工黨估計可得到超過400席，遠超過執政所需的半數326席。

更大問題是，若再拖下去不盡快舉行全國大選，民意便更意識到執政保守黨心虛，保守黨支持度可能會繼續下降，甚至連多位執政內閣成員的選區議席都不保。不過，首相辛偉誠還是在拖延至可能11月才舉行大選，他向公眾解釋，目前保守黨還有非常重要的事務要處理好，包括要順利推行5月2日的地方選舉，以選出地區的議會代表、英格蘭各地方市長、英格蘭及威爾斯的警方及罪案調查機構領導人等。此外，還要釐定減稅及移民政策，以向市民交代。

西方政論界人士相信，保守黨還在尋找最好的時機舉行大選，期望可讓下議院議席的損失減到最少，甚至有猜測眾內閣成員在等待檢討地方選舉成績，若保守黨真的大敗，不排除他們會選擇逼辛偉誠下台做代罪羔羊，讓保守黨洗掉污名再重新上路，多少可振奮一下黨內士氣。可憐辛偉誠將成為英國史上最不受歡迎的首相。

不過，保守黨自大搞脫歐以來，經歷醜聞不斷及政績惡劣的前首相約翰遜和卓慧思後，已經深被國民厭惡，辛偉誠只是最後接最熾烈的政治火棒而已。

辛偉誠在文翠珊當首相時，就以內閣成員身份支持脫歐，後來也是約翰遜的支持者，最高曾擔任財相，卻無法處理好英國日趨惡劣的財政問題，沒有建樹卻還取代卓慧思當上首相，自然也無法有所表現。無疑他不是脫歐的主腦，也不是令歐洲墮入俄烏戰爭，導致英國通脹高企及低下階層生活困苦的罪魁禍首，但他似乎不自量力，透過玩弄保守黨的權力鬥爭遊戲，登上了首相高位，卻拿不出本領力挽狂瀾。

如今等待他的，可能不是完成下一輪大選慘敗後有體面地移交政權，而是有機會在地方選舉後被逼宮栽倒下台。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻