伊朗外長訪阿曼　揚言依國際法權利報復大使館遇襲

以色列和美國為可能的伊朗報復行動高度戒備，伊朗外長阿卜杜拉希揚周日（7日）出訪阿曼，分別與阿曼外交大臣巴德爾及也門叛軍青年運動發言人阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）會面。阿卜杜拉希揚直指以色列利用美製戰機和導彈襲擊伊朗駐敍利亞大使館，伊朗將行使國際法賦予的權利讓犯罪侵略者負責和受罰。報道指，他周一（8日）會轉往敍利亞首都大馬士革。

阿卜杜拉希揚會見阿卜杜勒薩拉姆時表明，德黑蘭會運用國際法框架內的權利回應和懲罰侵略者，並形容以色列空襲伊朗大使館是好戰及試圖擴大加薩戰事。對於也門問題，阿卜杜拉希揚重申支持也門談判，而伊朗與沙特阿拉伯的關係邁向進一步發展。他譴責美國和英國聯手空襲也門，侵犯也門主權，允許以色列繼續針對巴勒斯坦人的犯罪。阿卜杜勒薩拉姆對伊朗大使館死者表示哀悼，支持伊朗回應和震懾敵人的權利。

巴德爾則指出，阿曼支持緩和區內局勢的努力，巴勒斯坦問題是他們正在努力解決的主要事宜。

另一邊廂，伊朗傳媒周日引述阿拉伯消息人士指，伊朗已通知美國如果加薩停火，就不會就大使館遇襲一事反擊。該名消息人士認為，若美國能控制局勢，會是拜登政府的重大成功。