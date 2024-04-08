澳洲議員訪台　蔡英文盼簽經貿協議

澳洲跨黨派國會議員代表團正訪問台灣，周一（8日）獲台灣總統蔡英文接見。蔡英文指，台灣和澳洲都堅守民主自由價值，雙方合作交流愈來愈密切，感謝澳洲多次在國際場合重申台海和平穩定重要性，期待澳洲支持兩地洽簽《經濟合作協定》（ECA）深化經貿連結，以及台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），共同促進區域的繁榮發展。

蔡英文表示，當前面對威權主義的擴張，民主政體更要站在一起，加強合作力道，希望代表團成員繼續在澳洲國會為台灣發聲，讓台澳雙邊關係不斷提升，創造更豐碩的成果。

代表團成員、澳洲國會情報與安全聯合委員會副主席華萊士（Andrew Wallace）指出，安全合作在不斷變化的地緣政治格局中是至關重要，台灣和澳洲都認識到維護印太地區和平與穩定的重要性，兩地的夥伴關係對地區安全有重大貢獻，並在基於規則、開放和包容的印太地區擁有既得利益，反對任何對區域穩定的威脅。華萊士續稱，在國防合作方面，澳洲國防軍參與聯合演習、情報共享和能力建設項目，澳洲、美國、日本和菲律賓正在南海進行海上演習，台灣和澳洲則在網絡安全倡議合作，以保護關鍵基礎設施和重要的數碼網絡。澳洲國防部回應指，澳洲重視與台灣之間深厚而富有成效的非官方關係，其中包括貿易和投資交流、民間關係和地區安全。

另外，國民黨副主席夏立言上周四（4日）起訪問美國，他於周日（7日）轉抵華盛頓，將與美國智庫、國會，以及行政部門人士會面。