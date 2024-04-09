巴勒斯坦申請成為聯合國會員　安理會重新審議

聯合國安理會周一（8日）同意重新審議巴勒斯坦成為聯合國正式會員的申請，目標下周四（18日）得出結論。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）認為，巴勒斯坦正式加入聯合國的問題，應該由以色列和巴方談判決定。以色列則表明，反對巴勒斯坦成為聯合國會員。

巴勒斯坦目前是聯合國非會員觀察員國，巴勒斯坦自治政府上周正式要求安理會重新審議2011年提交的成為聯合國正式會員申請。安理會周一舉行閉門會議後，輪值主席國馬耳他決定把申請交由聯合國接納新會員委員會處理。委員會將評估申請，若符合要求便提上安理會表決，需獲至少9票贊成且沒有常任理事國否決，之後再交由聯合國大會表決。

巴勒斯坦聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，衷心希望安理會通過接納巴勒斯坦為正式會員國，落實關於兩國解決方案的全球共識。以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）重申，巴勒斯坦立國將威脅以色列國家安全，聯合國多年來一直破壞中東和平，而周一是走上不歸路的開端。