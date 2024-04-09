Tesla自動駕駛涉致死　開庭前夕和解賠償

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）自動駕駛系統疑造成致命車禍，Tesla周一（8日）在開庭前一天與死者家屬達成庭外和解，賠償金額並未披露，惟Tesla此前堅持司機應為自動駕駛下的事故負上責任。部分專家對Tesla願意和解感到驚訝，可能為未來其他同類訴訟開創先例。

台裔蘋果公司工程師黃偉倫（Walter Huang），2018年3月某日早上駕駛Tesla Model X上班，並在加州山景城的附近的101號高速公路開啟自動駕駛系統Autopilot。由於行車線褪色模糊，電動車自動沿另一條更清晰的行車線向左行駛，卻以114公里時速撞向高速公路護欄，38歲的黃偉倫不幸身亡。全國運輸安全委員會（NTSB）調查認為，事故部分歸咎於生產商未能在有關情況禁用自動駕駛。Tesla承認自動駕駛系統是為行車線標識清晰的區域設計。

死者家屬2019年4月提出起訴，Tesla主張毋須負責，因為公司已明確警告司機，即使電動車在自動駕駛狀態，司機也必須保持完全警覺，並把雙手放在軚盤上，但黃偉倫在車禍後數秒鐘並非如是。Tesla用戶手冊也列明，當行車線標記無法準確判斷或強光干擾鏡頭時，自動駕駛可能無法按預期運作。案件爭議在於Tesla明知行車線褪色可能影響自動駕駛，即使列明司機負責，也未必足以免除生產商責任。