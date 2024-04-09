伊朗外長訪大馬士革　出席領事服務新大樓啟用儀式

以軍上周一（1日）空襲伊朗駐敍利亞大使館，伊朗揚言報復，伊朗、美國、以色列軍隊均進入高度戒備狀態。伊朗外長阿卜杜拉希揚周一（8日）在敍利亞大馬士革出席伊朗大使館新領事服務大樓啟用儀式，並會見該國總統巴沙爾．阿薩德及外長米格達德。

以軍空襲行動炸毀伊朗大使館旁邊的領事服務大樓，新選址就在附近，此前是一間伊朗與敘利亞汽車合資企業的總部，阿卜杜拉希揚和米格達德周一出席啟用儀式，之後一同前往醫院探望空襲傷者。二人會談後舉行聯合記者會，阿卜杜拉希揚指控美國需對空襲負責，華府和兩個歐洲國家沒有譴責襲擊，證明美國向以色列的罪行「開綠燈」。他重申伊朗會繼續支持敍利亞政府，敍利亞的安全就是中東的安全。米格達德表示，敍利亞與區內的抵抗勢力站在一起。

伊朗國營傳媒指，阿卜杜拉希揚在敍利亞期間闡述了伊朗回應以軍空襲的外交、法律及國際措施，並透過恰當外交渠道強調了美國政府的責任，讓全世界意識到以色列已越過所有紅線，違反國際法及條約。敍利亞總統府表示，巴沙爾．阿薩德與阿卜杜拉希揚討論了加薩問題，以及區內的更廣泛局勢。