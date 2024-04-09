美情報：伊朗不直接出手　由代理人同步大規模襲以

美國傳媒周一（8日）引述知情人士指，美國情報顯示伊朗可能不會直接攻擊以色列報復駐敍利亞大使館遇襲，而是由區內代理人出手。

知情者透露，德黑蘭對報復行動會導致局勢戲劇性地升級保持警惕，不想給予美國或其盟友有藉口直接攻擊伊朗。美方相信，伊朗及其代理人武裝組織不會攻擊美國駐中東軍隊或其他資產，但伊朗不完全指揮和控制所有代理人，所以不能完全排除美國資產遇襲的可能性。美國情報評估，伊朗已要求數個武裝組織同步利用無人機及導彈，對以色列發動大規模攻勢，最快本周行動，目前不確定武裝分子是否會待回教齋戒月結束；今年3月10日至4月9日為齋戒月。知情者強調，威脅是清晰和可信，伊朗已準備好發動襲擊，只等待適當的時間。

以色列上周一（1日）空襲伊朗駐敍利亞大使館殺死多名革命衞隊聖城旅要員後，伊朗揚言報復，美國和以色列軍隊進入高度戒備狀態。美國防長奧斯汀和以色列防長加蘭特周一通電話，奧斯汀重申美國全力支持以色列在面對伊朗及其代理人威脅時的防禦。加蘭特還交代了以軍地面部隊撤出加薩南部的詳情，以及打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的未來行動。