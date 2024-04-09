紓緩高樓價壓力　首相擬取消黃金簽證

西班牙於2013年推出黃金簽證計劃，容許非歐盟國家公民在房地產投資至少50萬歐元（約424萬港元），便能居留和工作3年。首相桑切斯周一（8日）宣布，將終止黃金簽證，理由是主要城市樓價高漲令居民無法負擔。

桑切斯表示，研究住房部提交的報告後，將在周二（9日）的內閣會議上啟動取消黃金簽證計劃的程序。他指出，取消黃金簽證計劃將有助令住屋從投機生意變成權利。如今每100份黃金簽證，有94份與主要城市房地產投資有關，令當地生活、工作和納稅的居民無法找到體面的住房。數據顯示，截前年11月共批出近5,000份黃金簽證。調查報告顯示，黃金簽證主要投資者是中國和俄羅斯人。

房地產網站Idealista發言人伊納雷塔（Francisco Inareta）認為，住屋問題由供應不足和需求激增引起，與黃金簽證計劃無關。黃金簽證下的物業購買數量，僅佔全部450萬套售出房屋中的不足0.1%。歐盟委員會前年敦促成員國終止黃金簽證，認為在烏克蘭戰爭背景下對歐洲構成嚴重安全威脅，為腐敗、洗錢和避稅提供便利。