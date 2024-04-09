面臨報復攻勢　傳以軍秘密演練炸伊朗核設施

伊朗揚言報復以色列空襲伊朗駐敍利亞大使館，一間總部設於英國的阿拉伯網媒周二（9日）引述西方安全官員指，以色列近日進行秘密空軍演練，準備一旦伊朗直接攻擊以色列，就打擊伊朗境內的核設施和其他關鍵基建報復。

同日，伊拉克抵抗軸心發聲明指，於過去72小時襲擊了以色列南部5個目標，包括哈澤里姆空軍基地、阿什凱隆市的石油港口及另一個重要目標，以及至少2個未知目標。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉周一發表講話，指出伊朗最高精神領袖哈梅內伊及其他伊朗機關已決定直接回應以色列的空襲行動，今次不同以往，伊朗的回應不會發生在另一個國家。納斯魯拉重申真主黨支持伊朗採取軍事行動，這是伊朗的自然權利。他還透露，在空襲中身亡的伊朗革命衞隊聖城旅駐敍利亞和黎巴嫩指揮官扎赫迪生前3度派駐黎巴嫩，首次是1998年至2002年，當時負責監督以軍撤出黎巴嫩南部及協助真主黨壯大；第2次則經歷敍利亞爆發內戰；第3次是2020年至他去世。納斯魯拉說，以巴去年10月開戰後，以色列和黎巴嫩邊境衝突不斷，扎赫迪曾想到前線與真主黨武裝分子一同作戰，但不獲批准。