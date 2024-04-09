瑞士擬辦烏克蘭和平峰會　着眼南方國家取態

美國傳媒周一（8日）引述消息報道，瑞士計劃今年6月中旬主辦高級別烏克蘭和平峰會，主要邀請全球南方國家參加，最早可能於周三（10日）正式宣布計劃。瑞士認為中方出席將左右峰會的可靠程度，惟中國尚未同意參加峰會。

知情人士透露，會議可能於6月16日至17日舉行，或選址盧塞恩（Lucerne）。瑞士計劃邀請80至100個國家參加，不清楚多少領導人願意出席。瑞士外交部發言人表明，會議日期和地點尚未確定，強調除了烏克蘭、俄羅斯和歐洲外，傾聽全球南方國家意見很重要，它們將發揮關鍵作用推動俄羅斯加入和平進程，也是瑞士與中國、印度、巴西、南非和沙特阿拉伯保持密切聯繫的原因。

瑞士歷來在歐洲衝突中保持中立，正尋求讓各國參與幫助結束俄烏戰爭。烏克蘭提出的和平方案要求尊重國家領土完整和主權、俄羅斯撤軍以及確保核和糧食安全，並希望與俄羅斯接觸之前，就關鍵原則達成廣泛協議。瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）今年2月認為，瑞士希望建立由金磚國家、阿拉伯世界和全球南方國家組成的廣泛聯盟，惟俄羅斯不太可能參加峰會首輪討論。