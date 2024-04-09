日淡化軍國主義貼文　華促切實正視反省

日本陸上自衞隊一個連隊日前在社交平台貼文，使用「大東亞戰爭」字眼談論第二次世界大戰太平洋戰爭，引起外界聯想軍國主義思想復辟。防衞大臣木原稔周二（9日）解釋，相關表述是為表達歷史狀況，鑑於現時日本政府一般在公文中不使用該詞，已作出修改。中國外交部同日敦促日方切實正視和反省侵略歷史。

陸上自衞隊大宮駐地第32普通科連隊上周五（5日）在社交網「X」發布照片，寫道第32連隊隊員參加在「大東亞戰爭」最大激戰地硫磺島舉行的日美硫磺島戰歿者聯合慰靈追悼顯彰式，該爭議字眼周一（8日）已刪除。木原稔表示，連隊是為表達激戰地狀況而使用歷史稱呼，部隊上報指沒有任何其他意圖。他強調對外信息發布非常重要，需妥善處理。

中國外交部發言人毛寧周二在例行記者會表示，日本軍國主義曾經發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難。日方有關錯誤言論不僅引發日本民眾的警惕，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日本國內存在妄圖開歷史倒車的逆流。中方敦促日方以實際行動同軍國主義徹底切割，不要進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。