AUKUS合作範圍廣　分第一及第二支柱

（左起）澳洲總理阿爾巴內塞、美國總統拜登及英國首相辛偉誠相談AUKUS事宜。

「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）2021年成立，由兩大支柱構成。第一支柱為英、美兩國協助澳洲取得配備常規武器的核動力潛艦，並提升其核能力，而第二支柱則涉及超音速武器、量子運算、人工智能、電子戰及水下能力等高科技領域。

第一支柱（Pillar I）－常規攻擊核動力潛艇

●英國及美國增加派遣攻擊核潛艇訪問澳洲次數

●英國及美國在澳洲建立西部潛艇輪換部隊

●美國向澳洲出售維珍尼亞級攻擊核潛艇

●利用英國設計及美國技術，為澳洲及英國研製AUKUS級攻擊核潛艇

第二支柱（Pillar II）－先進能力發展

●海底能力－合作研發海底機械人自主系統（AURAS）

●量子科技－達成AUKUS量子協議，加快投資交付超越下一代量子能力

●人工智能及自主化－改善決策過程速度及精確度，維持能力優勢及抵抗人工智能威脅

●先進網絡－強化網絡能力，保護關鍵基礎設施及操作系統

●高超音速及反制高超音速能力－合作加快研發相關能力

●電子作戰－透過對相關工具及技術的共同理解，改善在競爭及造成損害環境下的作戰能力

●創新－推動國防創新事業及互相學習，加快與商業科技整合，滿足作戰需求

●資訊共享－擴大及加快敏感資訊共享，推動第二支柱項目工作流程