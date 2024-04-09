AUKUS涉核心科技　中國處領先優勢

澳洲、英國、美國締結三方安全夥伴關係（AUKUS）至今接近3年，為澳洲建立常規攻擊核動力潛艇的第一支柱一直備受國際社會關注。涉及八大核心科技、關於先進能力發展的第二支柱，其產生的效果被指是更即時性，對澳英美三國的國家安全構成廣泛影響，但中國目前在大部分相關科技領先美國及其盟友。

澳洲戰略政策研究所去年6月發表文章，談及AUKUS第二支柱的重要性，指出這些先進能力有更大的長遠價值及更有戰略挑戰，透過集中資源在先進軍事能力，強化澳洲、英國、美國的科技優勢，反制中國至今在科技領域取得的發展。相比之下，要完全實現第一支柱所有目標，至少是數十年後的事情，無法短期內對中國產生影響。

澳洲戰略政策研究所評估與第二支柱相關的23項科技，發現中國遙遙領先美國，在其中19項科技取得「有說服力」的領先優勢，包括高超音速、電子作戰、自主水下潛航器等；即使與澳英美三國同時比較，中國仍然有相當大的領先優勢。研究所提到部分科技項目，其全球十大研究機構的分布位置，至少有九成是設在中國境內。

文章提到，第二支柱是科技共享協議而非軍事聯盟，意味不一定排除締約國單獨或集體與非締約國合作，加快科技發展或轉移，合作對象可以是美國為首國際情報分享組織五眼聯盟成員國加拿大，或美澳兩國都有參與的四方安全對話成員國日本。