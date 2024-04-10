與總理說法有出入　以防長稱未定好攻拉法日期

以色列總理內塔尼亞胡周一（8日）指已為地面進攻加薩地帶最南端的拉法市定好日期，惟以色列傳媒周二（9日）稱該國防長加蘭特周一與美國防長奧斯汀通電話時說，以方未定好進攻日期。

在內塔尼亞胡對外公布已定好日期後數小時，加蘭特與奧斯汀通電話，前者當時指以色列仍在敲定疏散拉法市內150萬名難民的計劃。美國白宮國家安全顧問沙利文周二回應稱，如果內塔尼亞胡已定好日期，他沒有通知美國。沙利文又說，內塔尼亞胡會發表公開聲明，也會私下與美方討論軍事行動問題、以方對拉法的想法，內容相當詳細。

美國曾多次警告以色列不要對拉法採取地面行動，可用其他替代方案達成戰爭目標。美國國務卿布林肯周二表示，華府繼續與以色列討論不會危及無辜者的替代行動方案，以色列高官代表團下周將到華盛頓進一步磋商。他重申，美國致力於確保巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯無法統治或決定加薩的未來，惟以色列如何在加薩進行任何進一步行動非常重要。

另一邊廂，以色列官員指該國正在採購4萬個帳篷，準備安置從拉法撤離的平民。