懷疑黑人司機無繫安全帶　警截查41秒內連開96槍擊斃

美國再次爆出警察疑似使用過度武力殺害黑人事件。伊利諾伊州芝加哥警察上月以未佩戴安全帶為由截查一名黑人男司機時，雙方突然駁火，4名警員在41秒內連開多達96槍，黑人最終死亡。調查部門周二（9日）公布警員隨身攝錄機影片，認為初步證據顯示黑人首先開槍。肇事警員正接受停職休假。

事發於上月21日傍晚約6時，26歲黑人男子里德（Dexter Reed Jr.）駕駛一輛配置深色車窗的白色私家車，駛至芝加哥加菲爾德公園附近時被警員截停。警察隨身攝錄機影片顯示，警員從無警察標識的銀色車輛步出，靠近私家車要求司機搖下車窗。私家車車窗降下後突然上升，警員多次喝止。警員之後試圖拉開私家車車門未果，於是拔槍，喝令司機立即開門，司機表示正在照做。現場突然傳出槍聲，多名警員隨即朝私家車駕駛座開槍。槍聲結束後，司機被發現倒臥私家車後。

芝加哥警察問責民事辦公室周二公布，初步報告顯示第11區戰術分隊5名警員截查里德未佩戴安全帶，里德不服從命令首先開槍，槍傷一名警員，其餘警員於是開槍還擊。里德身中多槍，被送往醫院後證實死亡，私家車前排座位有一把槍。里德的叔叔班克斯（Roosevelt Banks）形容事件是謀殺，代表律師哈特（Steven Hart）質疑一項簡單交通違規行為，為何需要警員拔槍應對。