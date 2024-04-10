沙利文：美國方針是要確保「台灣有事」永不發生

日本電視台周二（9日）公開美國白宮國家安全顧問沙利文的專訪，談及台海局勢、中美關係、印太地區及南海問題等。對於台海問題，沙利文直指美國政府的全部方針就是要確保「台灣有事」永遠不會發生。

主持人指出台灣候任總統賴清德下月就職，同一時間中國大陸持續對台灣施加軍事壓力，有何關鍵元素緩和台海緊張局勢。沙利文指出，陸美關係於過去40年經歷高低起伏，美方堅守一系列非常簡單的原則，包括一中政策、中美三個聯合公報、《台灣關係法》、美國對台六項保證，所以能有效管控兩岸問題，美國將繼續遵守這些原則。他重申，根源是兩岸雙方都不應單方面改變現狀，北京應減少對台的行動和壓力，每個人都有責任為和平與穩定作出貢獻，美國準備好做自己的貢獻。他說，如果美國和兩岸能夠走上一條軌道，就能維持海峽兩岸的和平與穩定。

對於在當今中國和美國兩個超級大國角力的情況下，台灣發生意外事件的可能性有多大，沙利文表示華府的方針就是確保這種意外情況永遠不會發生。

另外，中美領導人於上周二（2日）通電話，沙利文稱兩國元首短期內沒有互訪計劃，他們確實談到確保未來數月內保持電話聯繫，因為在如此複雜和重要的關係中，領導人之間的討論確實是無可替代。沙利文稱，美國總統拜登一直非常直率，明言美國正與中國激烈競爭，抵制中國令人反感或違背美國及盟友利益的行為。中美也準備在利益一致的問題合作，促進世界和平穩定。中美關係是一種充滿挑戰和複雜的關係，但美方決心為每個人的利益而謹慎、有效地管理兩國關係。