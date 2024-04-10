37歲最年輕總理上任　任期最遲至明年3月底

愛爾蘭國會下議院周二（9日）表決正式通過，由執政統一黨黨魁哈里斯（Simon Harris）出任總理，接替上月宣布辭職的前黨魁瓦拉德卡（Leo Varadkar）。哈里斯以37歲之齡成為該國最年輕總理，任期最遲至明年3月底。反對黨批評哈里斯不會帶來人民所需的變革，呼籲提前大選。

下議院以88票對69票通過任命哈里斯為總理，他發表就職演講感謝執政聯盟其他黨派支持，稱將改組內閣中的統一黨部長，並對瓦拉德卡表示敬意。哈里斯形容當下是建立新社會契約的大好時機，要創造機會平等，支持最需要國家的人，保護得來不易的經濟成就。哈里斯譴責以色列在巴勒斯坦加薩地帶的所作所為，誓言在戰爭問題上不會沉默。

哈里斯將在不足一年任期內面對重重挑戰，包括住屋危機、生活成本上漲和對移民問題。左翼愛爾蘭民族主義政黨新芬黨乘勢崛起，最近在北愛爾蘭選舉中大獲全勝。新芬黨黨魁麥克唐納（Mary Lou McDonald）形容，聯合政府內閣過去4年3度換人，每屆都稱上一屆做得很好，是惡劣的童話故事。