亞利桑那州法院批准　恢復州墮胎禁令

美國聯邦最高法院前年推翻確立女性墮胎權受憲法保障的「羅訴韋德案」後，影響逐漸浮現。由共和黨控制的亞利桑那州最高法院周二（9日）以4對2裁定，該州可執行160年前頒布禁止墮胎法律，同意暫時擱置裁決14天。總統拜登形容禁令殘忍，指摘共和黨官員致力剝奪女性自由。

早在建州前，亞利桑那州1864年頒布墮胎禁令，列明女性受孕後墮胎即屬非法，只有當胎兒危及孕婦生命時才豁免犯法，醫生提供非法墮胎服務可面臨最高5年監禁及罰款。當美國憲法開始保障墮胎權後，上述墮胎禁令擱置執行，更於2022年3月通過法律容許女性在懷孕15周前墮胎。惟羅訴韋德案同年6月被推翻，該州擬執行舊有墮胎禁令，遭墮胎權支持組織起訴。

原告亞利桑那州計劃生育協會主張，1864年的墮胎禁令已被2022年容許墮胎等法律取代。州最高法院認為，墮胎禁令從未被明文廢除，當地隨後通過法律並未解決墮胎權問題。由於羅訴韋德案已被推翻，沒有法律阻止墮胎禁令執行。民主黨籍州長霍布斯（Katie Hobbs）周二譴責裁決是該州污點，將激勵墮胎權支持者在11月的總統選舉投票。