英國肯尼亞軍訓迎新　逼士兵無套性交

英國士兵部署到東非國家肯尼亞後，因感染性疾病而求醫的比例較英國本地高。當地傳媒周日（7日）引述報告發現，新兵被迫與當地性工作者發生無保護的性行為，以證明新兵的勇敢程度。國防部發言人強調，軍方禁止所有涉及濫用權力的性活動，致力防止任何形式性剝削。

英國每年派遣約1萬名士兵，前往位於肯尼亞首都內羅畢北部納紐基的萊基皮亞空軍基地，進行為期8的實彈射擊訓練。英國國防醫療事務局撰寫報告引述匿名士兵透露，訓練期間資深士兵會為新兵舉行「入伍儀式」，以擲硬幣方式決定可否使用避孕套與肯尼亞性工作者發生性行為。報告指出空軍基地附近性交易現象嚴重，部分理髮店甚至提供額外性服務。

前陸軍情報官員英格拉姆（Philip Ingram）指出，英國軍人每年都會接受性健康培訓，但在愛滋病感染率非常高的肯尼亞，士兵仍然被迫參加某種形式的性啟蒙儀式，讓他非常震驚，再次凸顯英國軍隊領導層失職，軍隊文化仍然存在根本缺陷。報告顯示雖然士兵抵達肯尼亞前應收過軍方的性健康指南，但三分之一士兵表示無印象。