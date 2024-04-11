西班牙與澳洲同發聲　倡承認巴勒斯坦國

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰已逾半年，各方致力停火止戰，西班牙及澳洲近日都提倡承認巴勒斯坦國，作為以巴和平方案。

長期以來一直推動歐盟承認巴勒斯坦國的西班牙首相桑切斯，周三（10日）在國會發言時表示，以色列在加薩戰爭中「反應過度」是地區和全球的威脅，並指承認巴勒斯坦國符合歐洲的「地緣政治利益」。他指出，國際社會若不承認巴勒斯坦國，就無法對它提供協助，並稱此舉是「正義的」，也是「社會大多數人的要求」。上月尾，桑切斯與愛爾蘭、馬耳他和斯洛維尼亞外長簽署了一份聯合聲明，宣布若有助於停止加薩戰爭，這幾個國家將準備承認巴勒斯坦國；西班牙政府發言人周二（9日）表示，桑切斯將在未來幾天會見挪威和葡萄牙等國的幾位領導人，討論此問題。

澳洲外交部長黃英賢周二晚亦在一場演講中示意，澳洲或可承認巴勒斯坦國家，以推動以巴和平。她提到，兩國方案是「打破無休止暴力循環的唯一希望」，但亦指哈馬斯不能參與巴勒斯坦國的治理。不過，澳洲的反對派和猶太復國主義聯合會均不支持承認巴勒斯坦國，認為是為時過早、時機不成熟。