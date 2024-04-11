拜登白宮會晤岸田　強化美日同盟抗中俄

日本首相岸田文雄國事訪問美國，他於周三（1０日）到白宮與美國總統拜登會談。拜登在白宮南草坪為岸田舉行盛大的歡迎儀式，之後再進入橢圓形辦公室會談。

拜登儀式上表示，美日的同盟關係牢不可破，美日同盟也是印太區及世界和平、安全及繁榮的基石，兩國正建立比以往任何時候都更強大的防衞夥伴關係以及強大的印太區。

在會談約兩小時後，兩人舉行聯合記者會。據報會談的重點是印太地區局勢與中國的行動，兩人在會談後發表合聲明，公布雙方的軍事合作計劃，以及從導彈到登月的多個合作項目，加强兩國同盟以着眼於對抗中國和俄羅斯。拜登在記者會上形容，今次是美日同盟自成立以來最重大的升級。

岸田表示，他和拜登討論了台灣與中國的緊張關係，並承諾維護基於法治的國際秩序。岸田說：「無論在何處，透過武力或脅迫單方面改變現狀的企圖，都是絕對不可接受的。」他揚言美國和日本將繼續對此類行動作出回應，包括來自中國的挑戰，又聲稱：「鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略……今天的烏克蘭明天可能就是東亞。」

拜登則表示，要與中國保持開放的溝通管道，並聲言美日同盟本質上是防禦性的。他指美軍和日本自衞隊將透過聯合指揮架構合作，並將與澳洲一起開發新的空中導彈防禦網絡。拜登和岸田也宣布，日本太空人將參加美國太空總署的登月任務。

總體而言，美日雙方已敲定了約70項防衞合作協議，包括升級駐日美軍指揮架構，以使其能夠在危機中更好地與日本自衞隊合作。雙方在聯合聲明中亦表示，歡迎美日之間投資擴大，促進在半導體和人工智能等新技術領域的合作；雙方也宣布，首位藉美國月亮女神計劃登月的非美國人將會是日本人。

岸田周四將在美國國會發表講話，並與拜登和菲律賓總統小馬可斯舉行日美菲峰會，預計將重點討論南海問題。拜登還會與小馬可斯舉行雙邊會晤。